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Під час рейду на ринку у Криму затримали не менше 5 громадян України

Четвер, 15 грудня 2016, 16:19
Під час рейду на ринку у Криму затримали не менше 5 громадян України

У четвер під час рейду російських силовиків на ринку "Привоз" в окупованому Сімферополі як мінімум п'ять людей з українськими паспортами були затримані.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Антон Наумлюк з посиланням на очевидців.

"На ринку "Привоз" в Сімферополі під час рейду поліції сьогодні затримали щонайменше п'ять людей з українськими паспортами. Очевидці бачили, як їх забрали, після цього жодної інформації немає. Люди налякані і більше нічого розповідати про подію не хочуть", – повідомив він.

Таку інформацію розповсюдив адвокат Еміль Курбедінов, який раніше в четвер повідомив про початок рейду.

У свою чергу очевидець подій Олег Гачков написав для "Центру інформації з прав людини" репортаж, в якому описав затримання людей та вилучення у них документів. За його словами, озброєні бійці ОМОНу стояли на входах на ринок, а також усередині нього і затримували людей з українськими паспортами, а також людей неслов'янської зовнішності.

 
Фото: "Центр інформації з прав людини"

"До речі, закінчилася вона (операція – ред.) тільки години через три, але зате якось вже дуже швидко. Як тільки з'явилися перші повідомлення в соціальних мережах, ворота несподівано відкрили, самі ОМОНівці зібралися в групки і швидко-швидко покинули територію ринку. Через десять хвилин про їхню присутність вже нічого не нагадувало", – додав він.

Олег Шанковський, УП

Теми: Кримправа людиникримські татари
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