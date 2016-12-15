Під час рейду на ринку у Криму затримали не менше 5 громадян України

У четвер під час рейду російських силовиків на ринку "Привоз" в окупованому Сімферополі як мінімум п'ять людей з українськими паспортами були затримані.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Антон Наумлюк з посиланням на очевидців.

"На ринку "Привоз" в Сімферополі під час рейду поліції сьогодні затримали щонайменше п'ять людей з українськими паспортами. Очевидці бачили, як їх забрали, після цього жодної інформації немає. Люди налякані і більше нічого розповідати про подію не хочуть", – повідомив він.

Таку інформацію розповсюдив адвокат Еміль Курбедінов, який раніше в четвер повідомив про початок рейду.

У свою чергу очевидець подій Олег Гачков написав для "Центру інформації з прав людини" репортаж, в якому описав затримання людей та вилучення у них документів. За його словами, озброєні бійці ОМОНу стояли на входах на ринок, а також усередині нього і затримували людей з українськими паспортами, а також людей неслов'янської зовнішності.

Фото: "Центр інформації з прав людини"

"До речі, закінчилася вона (операція – ред.) тільки години через три, але зате якось вже дуже швидко. Як тільки з'явилися перші повідомлення в соціальних мережах, ворота несподівано відкрили, самі ОМОНівці зібралися в групки і швидко-швидко покинули територію ринку. Через десять хвилин про їхню присутність вже нічого не нагадувало", – додав він.

Олег Шанковський, УП