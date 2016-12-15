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ЗМІ: Лідери країн ЄС домовилися продовжити санкції проти РФ

Четвер, 15 грудня 2016, 18:17

Лідери країн ЄС ухвалили рішення продовжити ще на шість місяців економічні санкції проти Росії.

Про це з посиланням на європейські дипломатичні джерела повідомляє Reuters.

"Лідери Європейського Союзу погодилися в четвер продовжити економічні санкції проти Росії за агресію проти України  на шість місяців, до середини 2017 року, говорять дипломати", – йдеться у повідомленні.

Агенція зазначає, що таке рішення ЄС було очікуваним.

Раніше повідомлялося, що Європейський союз може продовжити економічні санкції проти Росії через агресію проти України наступного тижня 19-20 грудня.

Нагадаємо, що термін дії чинного рішення про продовження санкцій спливає 31 січня 2017 року.

Варто також додати, президент Європарламенту Мартін Шульц запевнив, що санкції Європейського Союзу проти Росії не скасують доти, поки не буде повного виконання Мінських угод.

Європейська правда

Теми: ЄСРосіясанкції
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