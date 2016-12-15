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Тандит розповів, на що сподівається Україна, звільняючи 15 осіб зі списку бойовиків

Четвер, 15 грудня 2016, 21:59

Українська сторона віддає 15 осіб зі списку бойовиків у надії, що Росія розблокує процес звільнення 58-ми українських заручників, яких утримують на непідконтрольних територіях.

Про це заявив радник голови Служби безпеки України Юрій Тандит.

"Ми готові віддати 15 осіб зі списку - хворих і жінок - як знак доброї волі в переддень Різдва. Ми сподіваємося, що поки ще Росія має хоч якийсь здоровий глузд. Ми даємо можливість зробити певні кроки. Вони позиціонують себе як православна держава, і ми сподіваємося, що процес розпочнеться", - сказав він в ефірі "5 каналу" в четвер увечері.

При цьому Тандит додав: "Це наша територія, але ми даємо їм можливість це зробити".

Радник глави СБУ також розповів, що за даними спецслужби, полоненим або тим, хто зникли безвісти, вважалися 109 осіб, в серпні визначилася цифра в 58 полонених.

"На початку грудня в процесі переговорів в Мінську в присутності Росії і ОБСЄ народився список в 228 осіб з того боку. Ми заявляли, що ми готові віддавати трьох за нашого одного... На сьогодні ми виступили з ініціативою - ми готові віддати 228 осіб в рамках закону, щоб забрати наших 58", - розповів він.

Тандит також поінформував, що з початку АТО було знайдено або звільнено 3083 українці.

"Це дані за 2,5 роки. І в процесі звільнення не було політики або маніпуляцій", - підкреслив він.

Інтерфакс-Україна

Теми: полоненіДонбас
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