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Порошенко має прохання до Нідерландів

П'ятниця, 16 грудня 2016, 08:47

Україна закликає Нідерланди здійснити все необхідне для швидкого набуття чинності угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Про це йдеться на сторінці президента Петра Порошенка у Facebook.

"Ми цінуємо зусилля лідерів ЄС з метою досягнення домовленості щодо рішення, яке відкриває шлях для довгоочікуваного завершення Європейським Союзом ратифікації угоди про асоціацію", – зазначає він.

"Це був вимушений крок, необхідний для досягнення нашої спільної мети, а саме – збереження угоди про асоціацію з ЄС", – констатує Порошенко.

На його думку, важливо, що вдалося відстояти "принципову позицію України: не допустити нових переговорів з невизначеною часовою перспективою, не допустити жодних змін до тексту угоди, рівно як й її повторної ратифікації всіма країнами-членами".

"Ми закликаємо Нідерланди завершити всі відповідні процедури для забезпечення швидкого набуття нею чинності", – заявляє Порошенко.

Він наголошує, що "тимчасове застосування угоди вже принесло цілу низку позитивних результатів", що визнано Євросоюзом.

"Україна очікує на продовження допомоги та підтримки з боку ЄС, включаючи Нідерландів, у подальшій імплементації угоди, що є стратегічним інтересом для всіх сторін", – зазначає президент.

Як стало відомо, 15 грудня саміт ЄС підтримав запропонований Нідерландами компроміс, здатний розблокувати імплементацію угоди про асоціації з Україною. Питання Нідерландів пов'язане з відтермінуванням надання безвізового режиму в Євросоюзі для українців.

Як заявив президент Європейської ради Дональд Туск, відповідальність за ратифікацію угоди про асоціацію України з ЄС нині лежить виключно на Нідерландах.

Керівництво України сподівалося отримати безвізову перспективу ще в 2016 році.

Олена Рощенко, УП

Теми: євроінтеграціяЄСвізиПорошенко
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