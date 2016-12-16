Полозов: Крім старих авто ніякої радості від "кримнаша" не лишилося

Російському адвокату Миколі Полозову атмосфера в анексованому Росією Криму видається гнітючою, а якість життя – нижчою, ніж до окупації.

Про це захисник кримчан Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова, який часто буває на півострові, розповів в інтерв’ю "Укрінформу".

"Звичайно, атмосфера в Криму дуже гнітюча. У Росії в цілому є відчуття тиску, гніту, "застояного повітря". На захопленій території, в Криму, це враження в кілька разів посилюється. Через велику кількість військових, через засилля силовиків, спецслужб", – заявив Полозов.

"Окремий фактор – бажання колабораціоністів, які зрадили українській присязі, вислужитися. Вони прагнуть довести, що кращі за "титульних" росіян. Все це визначає атмосферу в Криму", – додав він.

На запитання про економічну ситуацію Полозов відповів: "Очікування мало у кого виправдалися".

"Пощастило тим, хто працює у державних органах, силових структурах. Вони на бюджеті та отримують фіксовані російські оклади (їх, правда, останнім часом теж почали заморожувати)", – сказав він.

"Ціни в Криму вже такі, як у Москві, а зарплати істотно нижчі. Якість життя, на мій погляд, погіршилася", – зазначив росіянин.

"Головна відмінність від доокупаційного Криму – велика кількість автомобілів. Не секрет, що в Росії істотно нижче ставки податків на іномарки. На радощах кримчани накупили весь автохлам, який змогли привезти з Краснодара та інших регіонів Росії. Зараз Сімферополь – одна велика пробка", – констатував адвокат.

На його думку, "крім цих старих авто ніякої радості від "кримнаша" на півострові не залишилося".

"Бізнес згортається. Постійно бачимо історії, як хтось вклався-прогорів-поїхав чи у когось щось віджали. Не думаю, що кримчани цього хотіли", – сказав Полозов.

За його словами, не лише патріотам України, а й прихильникам Росії складно: "Вату" теж починають глушити на повну, коли вони виходять на якісь соціальні протести. Механізми репресій включаються моментально".

Полозов погодився, що кримським татарам краще не ходити поодинці: "Так і є".

"Я теж віддаю перевагу пересуватися у супроводі – як територією Сімферополя, так і решти Криму. На всяк випадок, щоб зменшити ризик викрадення", – зізнався Полозов.

За його словами, так зване "народне ополчення" часто виконує "брудну роботу, яку не беруть на себе спецслужби і правоохоронні органи".

Полозов додав, що прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Фату Бенсуда зафіксував, зокрема: щонайменше 10 осіб зникли у Криму з березня 2014 року.

Олена Рощенко, УП