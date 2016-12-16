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Бойовики зосередили обстріли на Маріупольському напрямку

П'ятниця, 16 грудня 2016, 18:12

Проросійські бойовики у п’ятницю зосередили практично всі обстріли на Маріупольському напрямку.

Як повідомляє прес-центр АТО, використовуючи артилерію калібру 122-міліметри бойовики вели вогонь по Широкиному, Лебединському та Водяному.

Також з мінометів калібром 120 та 82-міліметри окупанти обстріляли Талаківку, Красногорівку, Широкине та Водяне.

По Мар’їнці, Гнутовому, Новотроїцькому і Водяному бойовики вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї. "По Широкиному вогонь вела і БМП ворога. А по Красногорівці – снайпер", - сказано у повідомленні.

Водночас на Луганському напрямку з стрілецької зброї обстріляли Нижньотепле. А на Донецькому – з 82-міліметрових мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї – Авдіївку.

Загалом бойовики здійснили 19 обстрілів, з них 17 – на Маріупольському напрямку.

Українська правда

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Теми: АТО
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