На Донеччині знайшли схрон з гранатометами й реактивними снарядами

На Донеччині в н.п. Новгородське прикордонники та представники Нацполіції виявили схрон зі зброєю та боєприпасами.

Як повідомляє прес-служба Держприкордонслужби, у п'ятницю в ході реалізації отриманої інформації, яку здобули оперативні співробітники прикордонного відомства, правоохоронці оглянули жилий будинок в н.п. Новгородське.

Під час перевірки прикордонники та представники Нацполіції знайшли схрон із боєприпасами. В тайнику знаходилося 6 гранатометів, гранати, набої, тротилові шашки, кулеметні стрічки з набоями, реактивний снаряд до танкової гармати та прилад для створення штучної димової завіси.

Інформацію за даним фактом внесено до ЄРДР. Розпочато слідчі дії.

Українська правда