У Криму відпустили затриманого українського активіста

Окупаційні силовики в Криму відпустили затриманого напередодні проукраїнського активіста Ігоря Мовенка.

Про це повідомила "Громадському радіо" координатор Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник.

Вона розповіла, що напередодні Мовенка відпустили з будівлі окупаційного ФСБ.

"На даний момент відомо, що підписка про невиїзд йому не вручалася, принаймні, він таких документів не підписував. З нього брали певні пояснення. Як буде далі розвиватися ситуація, я думаю, що навіть сам Ігор не знає, тому що його звинувачували за деякі пости в соціальних мережах і коментарі, однак все це було невиразно і незрозуміло, він навіть на сьогоднішній день не може зрозуміти, є кримінальна справа чи немає кримінальної справи", - сказала Скрипник.

Вона додала, що вдома у Мовенка був обшук, у нього вилучили техніку.

Як повідомлялося, 16 грудня в анексованому Криму співробітники ФСБ прямо з роботи вивезли Мовенка і вилучили його робочий комп'ютер. Він повідомив дружині, що його побили, погрожували помістити в СІЗО, якщо він не зізнається в екстремізмі.

7 вересня Мовенка побили в Севастополі за розміщену на велосипедній рамі символіку батальйону "Азов". Нападник на Мовенка назвався співробітником поліції.

Справу за побиття українця тоді не відкрили.

Замість цього в Гагарінському районному суді Севастополя 22 вересня відбулося судове засідання, на якому побитого Мовенка оштрафували на 2000 рублів "за поширення нацистської символіки".



Кримчанин намагався змусити співробітників поліції порушити справу за фактом його побиття. Він писав офіційні листи в "Слідчий комітет", "прокуратуру" та "поліцію" Севастополя. Однак справу так і не порушили.

Українська правда