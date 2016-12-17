Президент Польщі готовий стати посередником у вирішенні конфлікту в Сеймі

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що готовий стати посередником між опозицією та парламентською більшістю для вирішення ситуації, яка сталася у Сеймі.

Про це повідомляє Onet.pl.

"Із занепокоєнням та тривогою спостерігав за вчорашніми подіями в польському Сеймі. Хочу звернутися до всіх сторін, щоб зберігали спокій та щоб робота Сейму проходила цивілізовано та з належною серйозністю - відповідно до принципів парламентської демократії", - написав він у своєму зверненні.

Дуда заявив, що готовий стати посередником, щоб закінчити суперечку з приводу подій в парламенті.

Він підкреслив, що розраховує на добру волю та здоровий глузд опозиції та парламентської більшості.

Дуда заявив, що розуміє зусилля спікера Кухцінського, аби як парламентарі, так і журналісти мали комфортні умови для праці, але теж розуміє критичні голоси з боку представників мас-медіа.

"Я добре знаю, наскільки важливий доступ громадськості до інформації щодо роботи органів влади, особливо Сейму і Сенату, які здійснюють законодавчу владу", - написав він, зазначивши, що будь-які зміни можуть бути введені лише після консультацій з представниками зацікавлених редакцій.

"Так, аби навіть не було враження, що обмежуються можливості висвітлення праці парламенту", - написав він.

Нагадаємо, напередодні опозиція на знак протесту проти обмеження роботи журналістів у Сеймі заблокувала парламентську трибуну. Тим самим Сейм не зміг продовжувати подальшу роботу, хоча на засіданні очікувалося ухвалення бюджету на 2017 рік.

Пізніше спікер Сейму переніс засідання до іншого приміщення, де депутати ухвалили кілька законів, в тому числі і бюджет. Голосування відбувалося шляхом підняття рук. Опозиція наполягає на незаконності цього голосування, оскільки для його початку не було кворуму і вимагає скликати засідання на 20 грудня.

В ніч на суботу під будівлею Сейму зібралися понад дві тисячі протестувальників, які заблокували виходи з парламенту. Однак поліція їх відтіснила, і депутати правлячої партії змогли залишити Сейм.

Протести, які розпочалися вчора, 16 грудня, під Сеймом Польщі, тривають й сьогодні, ближче до полудня демонстранти пройшли ходою до Президентського палацу.

Європейська правда