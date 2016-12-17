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У невизнаному Придністров'ї затвердили нового прем'єра, главу Центробанка та прокурора

Субота, 17 грудня 2016, 18:55

Верховна рада невизнаної Придністровської Молдавської республіки затвердила кандидатури прем'єра, главу Центробанку і прокурора, які 16 грудня запропонував новообраний "президент" Придністров'я Вадим Красносельський.

Про це повідомляє місцеве видання NewsMaker з посиланням на дані прес-служби Верховної ради республіки.

Прем'єром Придністров'я став депутат Верховної ради Олександр Мартинов, Центробанк очолив депутат, голова правління "Агропромбанку" Владислав Тідвіл, а прокурором невизнаної республіки призначено Анатолія Гурецького. 

Депутати одноголосно проголосували за призначення всіх кандидатів.

Як зазначає видання, до обрання депутатом придністровського парламенту Мартинов працював начальником економічного відділу спортклубу "Шериф", директором з економіки "Тираспольського хлібокомбінату", начальником державної служби податкової політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів і радником спікера Верховної ради.

Гурецький з 2006 до 2012 року обіймав посаду прокурора Придністров'я. З 2001 по 2005 рік працював президентом ФК "Тирасполь". З листопада 2005 року до жовтня 2006 року був міністром юстиції невизнаної республіки.

Теми: Придністров'я
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