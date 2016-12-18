На Житомирщині спостерігача силою і з погрозами вигнали з дільниці

На Житомирщині до спостерігача громадянської мережі "Опора" застосували фізичну силу і з погрозами вигнали з дільниці.

На дільниці №180830, що у с. Забороче Олевського району, спостерігач "Опори" виявив, що виборча скринька повноцінно опломбована лише з одного боку, а з іншого пломбу взагалі ніяк не закріплено. З огляду на це у спостерігача виникла підозра, що скринька опломбована таким чином, щоб її можна було відкрити, не пошкодивши пломбу.

Зателефонувавши до поліції, щоб повідомити про ситуацію, представник "Опори" почув у відповідь, що саме він, як спостерігач, має стежити, щоб зі скринькою нічого не трапилося. Поліцейський, який вже був присутній на дільниці, теж не відреагував належним чином, сказавши, що охороняє бюлетені.

Утім, скриньку таки доопломбували відповідно до вимог, однак до спостерігача члени комісії застосували фізичну силу, а відтак вигнали його з дільниці, погрожуючи при цьому.

"Сідай в машину і їдь, бо потім взагалі не виїдеш", - такі слова прозвучали від голови комісії, заявляє "Опора".

Коли на місце події прибула поліція, спостерігач написав заяву про погрози та перешкоджання діяльності офіційного спостерігача від громадської організації.

Зважаючи на обставини, зокрема на несвоєчасну реакцію поліції, непокоячись про стан здоров’я та життя свого представника, "Опора" повідомляє про припинення роботи спостерігача на зазначеній ДВК та сподівається на ефективне реагування на інцидент Національної поліції.

Крім того, на Вінниччині у селі Тиманівка Тульчинського району на ДВК №051204 спостерігачам "Опори" не дозволяють переміщуватися по дільниці і вимагають сидіти в чітко відведеному місці для спостерігачів.

Голова ДВК мотивує таке рішення тим, що під час інструктажу, який проводився для членів ДВК у Тульчині, їм казали, що спостерігачі не мають права ходити по дільниці.

Крім того, на Сумщині на виборчій дільниці №590237, яка розташована у с. Великий Прикіл Краснопільського району (Миропільська громада) в присутності спостерігачів бюлетені без паспорта отримали два виборці. Після зауваження обидва показали паспорти і змогли проголосувати. Цікаво, що один з тих, хто хотів проголосувати без паспорта – дільничний інспектор поліції в цьому селі.

Також спостерігачі "Опори" повідомляють, що дільниця розташована в приміщенні без опалення. Члени комісії гріються двома маленькими обігрівачами.

Разом з тим, Комітет виборців України повідомляє, що в селі Стрільчинці Немирівського району Вінницької області зафіксовано факт роздачі коштів на підтримку одного із кандидатів на посаду голови Немирівської об’єднаної громади.

Як повідомили спостерігачі КВУ, жителів села обурили такі дії і вони повідомили про факт підкупу правоохоронні органи. За результатами розгляду відкрито кримінальне провадження.

На Житомирщині спостерігачі КВУ зафіксували факти видачі виборцям кількох бюлетенів. Так, на дільниці №180451 (місто Коростишів), що розташована в професійно-аграрному ліцеї один із виборців отримав чотири бюлетені.

Факт порушення задокументований, на виборчу дільницю виїхали представники правоохоронних органів.

Комітет виборців зазначає, що в неділю проходять наймасштабніші вибори з часу чергових місцевих виборів 25 жовтня 2015 року.

Вибори проходять у 143 об’єднаних територіальних громадах (ОТГ) із 22 областей України. Вони охоплюють 1,9 тис. населених пунктів, де зареєстровано більше 1 млн. виборців.

18 грудня громадяни обиратимуть 3,2 тис. депутатів місцевих рад (566 – міських, 1092 – селищних, 1 596 – сільських) та 143 міських, селищних, сільських голів (21 – міського, 46 – селищних, 76 – сільських).

Вибори 18 грудня стануть сьомими великими виборами в об’єднаних громадах (не рахуючи виборів старост). До цього найбільші вибори проходили в жовтні 2015 року (у 159 ОТГ), березні 2016 року ( у 10 ОТГ), серпні 2016 (у 7 ОТГ) та грудні 2016 (11.12.16 – в 41 ОТГ). Серед знакових подій: обрання першого в Україні старости (вибори 17.01.16), а також створення об’єднаних громад в усіх без винятку областях України (вибори 27.03.16).

Після голосування 18 грудня в Україні буде 367 ОТГ, які вже провели перші вибори.

Українська правда