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Президент Польщі зустрінеться з лідерами опозиції та ПіС

Неділя, 18 грудня 2016, 13:14

Президент Польщі Анджей Дуда запланував зустрічі з лідерами опозиційних партій і главою правлячої партії "Прав і Справедливість" Ярославом Качинським.

Про це повідомляє TVN24.

"Низка зустрічей (з опозиційними політиками та з головою ПіС - ред.) – це практична реалізація вчорашньої заяви пана президента, що він готовий бути посередником", – заяви керівник прес-служби Канцелярії президента Республіки Польща, Марек Магєровський.

За його словами, на сьогодні у президента, окрім зустріч з Качинським, заплановані три зустрічі: з Владиславом Косінякем-Камишем, керівником Польської селянської партії, з Павлом Кукізом, лідером однойменної партії Kukiz-15 і ввечері Дуда має зустрітися з лідером "Громадянської платформи" Гжегожем Схетиною.

Як сказав Магєровський, президент хоче поговорити з партійними лідерами про те, що сталося в Сеймі в п'ятницю і про те, що можна зробити для того, аби "уникнути ескалації конфлікту".

Шеф прес-служби канцелярії президента також повідомив, що всі лідери опозиції підтвердили свої наміри зустрітися з Дудою у президентському палаці.

Зазначимо, у Польщі вже третій день тривають протести через плани правлячої партії суттєво обмежити доступ журналістів до депутатів Сейму. 

Раніше повідомлялося, що уряд Польщі та журналісти проведуть переговори про доступ до Сейму в понеділок.

Нагадаємо, в ніч на суботу під будівлею Сейму зібралися понад дві тисячі протестувальників, які заблокували виходи з парламенту.

Однак поліція їх відтіснила, і депутати правлячої партії змогли залишити Сейм.

Опозиція, яка в п'ятницю, заблокувала трибуну і президію Сейму, оголосила, що блокування продовжиться, щонайменше до 20 грудня.

Європейська правда

Теми: Польща
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