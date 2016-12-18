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З полону бойовиків звільнили "кіборга" Колодія

Неділя, 18 грудня 2016, 13:21
З полону бойовиків звільнили кіборга Колодія

З полону бойовиків звільнено десантника 80 аеромобільної бригади, захисника Донецького аеропорту Тараса Колодія.

Про це повідомив президент Петро Порошенко у Twitter.

"Щойно голова СБУ доповів про звільнення нашого Кіборга Тараса Колодія. Після майже 2 років полону він на волі", - написав Порошенко.

"Десантник 80 аеромобільної бригади, льв'янин Тарас Колодій після майже двох років у полоні уже на волі", - написав прес-секретар президента Святослав Цеголко.

У свою чергу, перший віце-спікер Ірина Геращенко повідомила, що Колодій вже на українській території і скоро буде в Києві.

Вона повідомила, що за дорученням президента боєць пройде лікування в клініці 4 управління.

"Ми з СБУ, волонтерами, церквою боролися за його звільнення разом майже 2 роки", - додала Геращенко.

Пізніше Порошенко повідомив, що зателефонував до Колодія та його матері.

Українська правда

Теми: Порошенкополонені
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