Вибори: На Херсонщині у ДВК обвалилася стеля, на Житомирщині підвозять виборців

Під час виборів у місцевих громадах спостерігачі фіксують порушення, підвезення виборців та неналежне матеріально-технічне забезпечення комісій.

Як повідомили у ГМ "ОПОРА", зокрема у ДВК №650347 у селі Дмитрівка Каховського району у будівлі тривають ремонтні роботи.

"У приміщені відсутнє верхнє покриття даху, частина стелі обвалилась. Приміщення ДВК опалюється лише пічкою на дровах, яка знаходиться у підсобці. Спостерігачі звертають увагу на неналежне матеріально-технічне забезпечення виборчої комісії з боку органів місцевого самоврядування", - зазначено у повідомленні "ОПОРИ".

На дільниці у с. Кораблище Млинівської об'єднаної територіальної громади сейф з бюлетенями та охорону до виборчої дільниці доставили на санях.

"На ДВК не забезпечено умов для нормальної роботи комісії та несення служби правоохоронцями", - повідомляють спостерігачі.

У Житомирській області на ДВК №180078 у с.Озеряни кабінка для голосування розташована так, що з вікна можна побачити, як голосують виборці.

Окрім того на Житомирщині у Черняхівському районі виборча комісія ухвалила рішення про дозвіл голосувати без паспортів.

"Рішення комісії сильніше Закону України про Місцеві вибори та Кримінального кодексу України. Вже дві години спостерігачі чекають поліцію", - повідомила "ОПОРА".

Також, за даними "ОПОРИ", до виборчої дільниці №180353 у с. Станишівка Житомирського району, підвезли 20 осіб.

"Один із чоловіків, які вийшли з автобуса, у відповідь на запитання спостерігача сказав, що це його приватний автобус. Водночас жінка, яка назвала себе організаторкою підвезення, зауважила, що нічого поганого вона не робить, нічого не порушує, бо нікому не вказувала, за кого голосувати", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, вибори голів та рад 143 тергромад проходять у 22 областях. Зокрема обираються 76 сільських голів, 45 селищних голів, 21 міський голова, один староста та відповідні місцеві ради.

Українська правда