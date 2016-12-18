Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вибори: На Херсонщині у ДВК обвалилася стеля, на Житомирщині підвозять виборців

Неділя, 18 грудня 2016, 17:44

Під час виборів у місцевих громадах спостерігачі фіксують порушення, підвезення виборців та неналежне матеріально-технічне забезпечення комісій. 

Як повідомили у ГМ "ОПОРА", зокрема у ДВК №650347 у селі Дмитрівка Каховського району у будівлі тривають ремонтні роботи.

"У приміщені відсутнє верхнє покриття даху, частина стелі обвалилась. Приміщення ДВК опалюється лише пічкою на дровах, яка знаходиться у підсобці. Спостерігачі звертають увагу на неналежне матеріально-технічне забезпечення виборчої комісії з боку органів місцевого самоврядування", - зазначено у повідомленні "ОПОРИ". 

 

На дільниці у с. Кораблище Млинівської об'єднаної територіальної громади сейф з бюлетенями та охорону до виборчої дільниці доставили на санях.

"На ДВК не забезпечено умов для нормальної роботи комісії та несення служби правоохоронцями", - повідомляють спостерігачі.

У  Житомирській області на ДВК №180078 у с.Озеряни кабінка для голосування розташована так, що з вікна можна побачити, як голосують виборці.

 

Окрім того на Житомирщині у Черняхівському районі виборча комісія ухвалила рішення про дозвіл голосувати без  паспортів. 

"Рішення комісії сильніше Закону України про Місцеві вибори та Кримінального кодексу України. Вже дві години спостерігачі чекають поліцію", - повідомила "ОПОРА". 

 

Також, за даними "ОПОРИ", до виборчої дільниці №180353 у с. Станишівка Житомирського району, підвезли 20 осіб.

"Один із чоловіків, які вийшли з автобуса, у відповідь на запитання спостерігача сказав, що це його приватний автобус. Водночас жінка, яка назвала себе організаторкою підвезення, зауважила, що нічого поганого вона не робить, нічого не порушує, бо нікому не вказувала, за кого голосувати", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, вибори голів та рад 143 тергромад проходять у 22 областях. Зокрема обираються 76 сільських голів, 45 селищних голів, 21 міський голова, один староста та відповідні місцеві ради. 

Українська правда

Теми: вибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
вибори
Кремль хоче націоналізувати "Яндекс", готуючись до президентських виборів – ISW
Данілов про можливість виборів під час війни: А як голосуватимуть хлопці і дівчата, які зараз на фронті?
Секретар РНБО Олексій Данілов про реєстр олігархів, вибори під час війни і те, коли закриють телемарафон
Останні новини
19:02
Армія РФ вдарила ракетою по Дніпровському району, била по Нікополю
18:57
ФОТОНа Чернігівщині врятували коня, який підвернув ногу і впав у річку
18:57
На Миколаївщині військовий застрелив командира і покінчив життя самогубством
18:40
Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"
18:36
Чоловік з каштановим волоссям: вчені "відновили" обличчя жертви розп’яття часів Римської імперії
18:32
Росіяни досі не забрали тіла жителів Голої Пристані загиблих через вибух на Каховській ГЕС
18:20
Україна втратила 19,3% посівних площ через війну — дослідження
18:10
У Зеленського зросла впевненість, що США нададуть допомогу Україні
17:58
Румунія отримає від ЄС понад 100 мільйонів євро на розширення портів для українського експорту
17:50
КолонкаДанілов: Україна – символ великих змін у формуванні світового балансу сил і впливу
Усі новини...
Реклама: