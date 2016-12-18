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Геращенко розповіла, де бойовики тримали "кіборга" Колодія

Неділя, 18 грудня 2016, 19:27

Звільненого із полону бойовиків "кіборга" Тараса Колодія утримували у Макіївській колонії на Донеччині. 

Про це повідомила перший віце-спікер ВР, представник України на переговорах у Мінську Ірина Геращенко в ефірі телеканалу "112 Україна". 

"Останнім часом Колодія утримували у Макіївській колонії. Там, де перебували і перебувають інші наші заручники, хлопці, яких достатньо довго утримують, військові", - зазначила Геращенко. 

Вона наголосила, що  важливим досягненням української сторони є те, що вдалося налагодити листування із заручниками, які утримуються в Макіївській колонії. 

"Нам вдалося знайти, де їх утримують, досягти того, щоб вони отримали листи від родин, написали родинам", - зазначила Геращенко і додала, що у питанні звільнення заручників є дуже важливою координація, зокрема зі Службою безпеки.

Укрінформ

Теми: Донбасполонені
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