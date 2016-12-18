Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вибори: Спостерігачі розповіли про порушення на Дніпропетровщині та Львівщині

Неділя, 18 грудня 2016, 22:42

На Дніпропетровщині у с.Васильківка на ДВК №120036 члени комісїї ще до завершення голосування погасили виборчі бюлетені для голосування за місцем перебування.

Про це повідомили спостерігачі ГМ "ОПОРА". 

"ОПОРА зафіксувала факт порушення та склала відповідний акт", - йдеться у повідомленні. 

 

На Львівщині на ДВК №460948  у с.Пасіки-Зубрицькі спотстерігачів ОПОРИ не допускали у приміщення дільниці.

"Працівник комунального підприємства штовхала і фізично перешкоджала проходу спостерігачів на дільницю. Приїхав наряд міліції. Учасники інциденту пишуть пояснення", - повідомили в "ОПОРІ". 

На Черкащині до ДВК №710559 (Тальнівський район) із запрошенням для голосування прийшла громадянка Російської Федерації.

"Голова ДВК відмовила їй у можливості взяти участь у виборах. Громадянка Росії пояснила свій прихід тим, що отримала запрошення прийти та проголосувати, адже була внесена до списку виборців. Тому прийшла на дільницю запитати, чи має вона право проголосувати на цих виборах. Варто зазначити, що ця особа має дозвіл на проживання в Україні та місцеву реєстрацію", - повідомили в "ОПОРІ". 

Спостерігачі повідомили у поліцію про інцидент.

За даними ОПОРИ, станом на 20:00, найвища явка на виборах становила на Волині та Закарпатті (72,2 та 79,23% відовідно), найнижча - на Херсонщині (38,15%).

Українська правда 

Теми: вибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
вибори
Міністр оборони Британії підтвердив, що піде з посади й не балотуватиметься на виборах
Прем'єр Польщі підтвердив плани про одночасні вибори та референдум щодо міграції
Росія може відкласти "вибори" на окупованих територіях, якщо ситуація погіршиться − ЦВК
Останні новини
19:34
У Мінекономіки прогнозують зростання ВВП на 4,6% цьогоріч
19:33
МЗС: сомалійські повстанці захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями
19:31
Спецпредставниця США підняла у Києві питання призначення голови Рахункової палати всупереч G7
19:30
Швейцарський банк Cramer закриває представництво в Росії
19:27
У частині країни оголосили повітряну тривогу
19:02
Армія РФ вдарила ракетою по Дніпровському району, била по Нікополю
18:57
ФОТОНа Чернігівщині врятували коня, який підвернув ногу і впав у річку
18:57
На Миколаївщині військовий застрелив командира і покінчив життя самогубством
18:40
Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"
18:36
Чоловік з каштановим волоссям: вчені "відновили" обличчя жертви розп’яття часів Римської імперії
Усі новини...
Реклама: