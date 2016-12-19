Нацбанк випускає пам’ятну монету Ступки та дві – до Миколая

Національний банк України у День святого Миколая ввів у обіг дві пам’ятні монети "Костьол святого Миколая (м. Київ)" – номіналом 5 гривень і 10 гривень.

Про це повідомляє Нацбанк у Facebook 19 грудня.

Монети присвячені Миколаївському костьолу у столиці, побудованому в неоготичному стилі на початку ХХ століття київським архітектором Владиславом Городецьким за проектом архітектора Станіслава Воловського.

Монета номіналом 5 гривень виготовлена з нейзильберу накладом 30 000 штук, монета номіналом 10 гривень виготовлена зі срібла у кількості 3 000 штук.

Крім того, цього ж дня НБУ вводить у обіг пам’ятну монету "Богдан Ступка", присвячену видатному українському актору, який зіграв понад 150 ролей у кіно і в театрі.

Монета має номінал 2 гривні. На її реверсі зображено актора Богдана Ступку.

Монета виготовлена з нейзильберу та коштуватиме 30 гривень.