СБУ викрила схему постачання продуктів в ОРДЛО на мільярди гривень

Служба безпеки спільно з прокуратурою столичного регіону провела масштабну спецоперацію з викриття схеми незаконного постачання продуктів харчування на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей на півтора мільярда гривень.

Про це інформує у понеділок прес-центр СБУ.

Комерційна структура упродовж останніх двох років здійснювала псевдоекспорт продуктів до країн Південно-Західної Азії та Близького Сходу.

Насправді ж цукор, молоко, м’ясо та іншу продукцію ділки постачали на підконтрольні терористам території транзитом через Російську Федерацію.

Унаслідок "вивозу" товарів за кордон "комерсантам" було відшкодовано податок на додану вартість у розмірі 260 мільйонів гривень з державного бюджету України.

Незаконно отримані кошти зловмисники використали для виробництва металоконструкцій на підприємстві, що розташоване в т.зв. "ЛНР". Потім ці вироби були реалізовані через будівельні гіпермаркети на території України.

У спецоперації взяли участь 230 правоохоронців, які під час 30 обшуків в офісних та жилих приміщеннях автоперевізників, організаторів та виконавців оборудки виявили фінансово-господарську документацію та митні декларації з відмітками т.зв. "митниці "ЛНР", що підтверджує їхню протиправну діяльність.

На 201 банківський рахунок та 160 великогабаритних автомобілів, задіяних у протиправній схемі, за рішенням суду накладено арешт.

Також на державному кордоні оперативники спецслужби затримали дві вантажівки з продуктами, які за злочинною схемою прямували на тимчасово окуповані території.

Наразі затримано п’ятьох ділків, яким слідчі СБУ оголосили про підозру за ч. 4 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону) Кримінального кодексу України.

Їм обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.