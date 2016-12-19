За рік у світі вбили 74 журналістів
Цього року у світі загинули 74 журналісти, найбільше – у Сирії.
Про це йдеться у звіті організації Репортери без кордонів.
Серед 74 вбитих журналістів 57 професійних журналістів (минулого року вбито 67 професійних журналістів), 9 громадянських журналістів і ще 8 людей, які співпрацюють зі ЗМІ.
Також, як сказано у звіті, 53 журналісти були навмисне вбиті чи стали мішенню, при цьому 21 репортер загинув при виконанні своїх обов’язків.
В Україні минулого року було вбито 1 журналіста – Павла Шеремета.
Усього із 2006 року було вбито щонайменше 780 журналістів.
Найбільше журналістів загинули в Сирії – 19 осіб, в Афганістан – 10 та Мексиці – 9.
Як відомо, один з керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув вранці 20 липня в результаті підриву авто.
Вибуховий пристрій, який підірвав автомобіль з Павлом Шереметом, був закладений близько до місця водія.
Поліція кваліфікувала подію за статтею "умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб".
У справі Шермета за 5 місяців поліція не встановила ні виконаців, ні замовників.
Українська правда