Парубій запропонує нардепам попрацювати ударно

Голова Верховної Ради Андрій Парубій має намір запропонувати парламенту працювати до вичерпання порядку денного 20 і 22 грудня.



Про це він повідомив на засіданні погоджувальної ради в понеділок, передають "Українські новини".



"Я буду пропонувати у вівторок і в четвер працювати до вичерпання порядку денного. Це буде моя пропозиція", – сказав він.



Цю ініціативу спікера присутні на засіданні погоджувальної ради депутати зустріли оплесками, відзначає агентство.



Парубій зазначив, що 19 грудня відбудуться консультації з Кабінетом міністрів для того, щоб узгодити всі необхідні позиції по бюджетному процесу.



Як повідомлялося, Верховна Рада має намір розглянути проект державного бюджету на 2017 рік у другому читанні 22 грудня.