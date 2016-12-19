Парубій запропонує нардепам попрацювати ударно
Понеділок, 19 грудня 2016, 12:42
Голова Верховної Ради Андрій Парубій має намір запропонувати парламенту працювати до вичерпання порядку денного 20 і 22 грудня.
Про це він повідомив на засіданні погоджувальної ради в понеділок, передають "Українські новини".
"Я буду пропонувати у вівторок і в четвер працювати до вичерпання порядку денного. Це буде моя пропозиція", – сказав він.
Цю ініціативу спікера присутні на засіданні погоджувальної ради депутати зустріли оплесками, відзначає агентство.
Парубій зазначив, що 19 грудня відбудуться консультації з Кабінетом міністрів для того, щоб узгодити всі необхідні позиції по бюджетному процесу.
Як повідомлялося, Верховна Рада має намір розглянути проект державного бюджету на 2017 рік у другому читанні 22 грудня.