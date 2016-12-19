Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Парубій запропонує нардепам попрацювати ударно

Понеділок, 19 грудня 2016, 12:42

Голова Верховної Ради Андрій Парубій має намір запропонувати парламенту працювати до вичерпання порядку денного 20 і 22 грудня.

Про це він повідомив на засіданні погоджувальної ради в понеділок, передають "Українські новини".

"Я буду пропонувати у вівторок і в четвер працювати до вичерпання порядку денного. Це буде моя пропозиція", – сказав він.

Цю ініціативу спікера присутні на засіданні погоджувальної ради депутати зустріли оплесками, відзначає агентство.

Парубій зазначив, що 19 грудня відбудуться консультації з Кабінетом міністрів для того, щоб узгодити всі необхідні позиції по бюджетному процесу.

Як повідомлялося, Верховна Рада має намір розглянути проект державного бюджету на 2017 рік у другому читанні 22 грудня.

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна Радабюджет
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
Верховна Рада
ЄБА просить підтримати законопроєкт Гетманцева про детінізацію ринку вживаних авто
Положення законопроєкту щодо англомовних фільмів буде доопрацьовано – нардеп
Прем’єр Іспанії виступив у Верховній Раді
Останні новини
19:34
У Мінекономіки прогнозують зростання ВВП на 4,6% цьогоріч
19:33
МЗС: сомалійські повстанці захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями
19:31
Спецпредставниця США підняла у Києві питання призначення голови Рахункової палати всупереч G7
19:30
Швейцарський банк Cramer закриває представництво в Росії
19:27
У частині країни оголосили повітряну тривогу
19:02
Армія РФ вдарила ракетою по Дніпровському району, била по Нікополю
18:57
ФОТОНа Чернігівщині врятували коня, який підвернув ногу і впав у річку
18:57
На Миколаївщині військовий застрелив командира і покінчив життя самогубством
18:40
Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"
18:36
Чоловік з каштановим волоссям: вчені "відновили" обличчя жертви розп’яття часів Римської імперії
Усі новини...
Реклама: