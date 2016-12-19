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У Запоріжжі спільники бойовиків виводили соцвиплати в "ДНР" – СБУ

Понеділок, 19 грудня 2016, 14:57

У Запоріжжі викрито злочинну групу з чиновників місцевого банку, соцслужб, а також кур'єрів – жителів окупованого Донбасу, яка вивела в так звану "ДНР" майже 12 млн грн, отриманих на підтримку переселенців.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на повідомлення запорізького управління СБУ.

"Зловмисники оформляли пакет документів для проведення соціальних виплат особам, які не мали права на їх отримання. За домовленістю з керівництвом одного з банків оформлялися банківські картки, куди безпідставно нараховували бюджетні, соціальні, пенсійні виплати. Надалі вони переводилися в готівку та вивозилися на окуповані території", – повідомили у відомстві.

За попередніми даними слідства, зловмисники безпідставно вивели з державного бюджету майже 12 млн грн.

Також в СБУ повідомили, що в ході затримання зловмисників у них вилучено понад 100 тисяч грн, безпідставно отриманих ними протягом одного банківського дня.

В ході обшуків за місцями роботи і проживання фігурантів вилучено велику кількість банківських карток і підроблених документів для встановлення на облік псевдопереселенців.

На даний момент затримані двоє членів угруповання – кур'єри, які знімали гроші з банкоматів і вивозили їх на окуповану територію. Їм повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Вирішується питання про притягнення до відповідальності всіх інших членів злочинної групи.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 255 (створення злочинної організації) а також ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУЗапоріжжя
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