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На кордоні з Угорщиною сталася перестрілка

Понеділок, 19 грудня 2016, 15:08

На кордоні з Угорщиною сталася перестрілка між українськими прикордонниками і контрабандистами цигарок.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.  

"Сьогодні вночі прикордонники Мукачівського загону запобігли черговій спробі переміщення тютюнової контрабанди до Угорщини", - передає ДПС.

Під час патрулювання прикордонний наряд виявив поблизу річки Тиса групу невідомих. які намагались перетнути державний кордон.

 
Контрабандисти втікли, залишивши пакунки цигарок

Помітивши правоохоронців, невідомі вдались до втечі, покинувши на березі річки понад 20 пакунків з цигарками та гумовий човен. "Аби зупинити зловмисників, правоохоронцям довелось здійснити декілька попереджувальних пострілів вгору із пристрою для відстрілу гумових куль", - повідомляє ДПС.

Човен та пакунки, в яких знаходилось понад 10 тисяч пачок сигарет різних марок, охоронці кордону доставили до прикордонного підрозділу.

Зараз проводяться заходи щодо пошуку осіб, причетних до контрабанди тютюнових виробів через кордон. 

Українська правда

Теми: Закарпаттяконтрабанда
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