Радбез ООН схвалив направлення спостерігачів до Алеппо

Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію про направлення міжнародних спостерігачів до сирійського Алеппо.

Про це французьке представництво в ООН повідомило у своєму твіттері.

Згідно з повідомленням, рішення було прийнято одноголосно.

Security Council unanimously adopts French drafted resolution to deploy @UN observers to #Aleppo pic.twitter.com/JlgYlH3tPd — La France à l'ONU (@franceonu) December 19, 2016

Як відомо, раніше Росія критикувала такий намір, однак у понеділок сторони все ж змогли домовитися.

За словами посла США в ООН Саманти Пауер, резолюція дозволить швидко відправити більше ніж 100 співробітників місії ООН у східне Алеппо для спостереження за евакуацією мирних мешканців зі зруйнованого міста.

Українська правда