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НАЗК отримало вказівку скласти протокол на Лещенка в АП - ЗМІ

П'ятниця, 2 грудня 2016, 05:22

Своїми діями НАЗК побічно підтверджує те, що на Банковій ставляться завдання, які агентство реалізовує.

Про це з посиланням на джерело в адміністрації президента пише DT.ua.

Ще на початку листопада джерело повідомило виданню про те, що заступник голови НАЗК Руслан Радецький буває на Банковій регулярно, зустрічаючись із заступником голови АП Олексієм Філатовим та іншими чиновниками АП. За його інформацією, Радецький отримав завдання скласти протокол на Сергія Лещенка щодо покупки квартири в центрі Києва. Журналіст видання намагався зв'язатися з Радецьким для отримання відповідей на ці та інші питання. Однак чиновник зберігав мовчання.

Раніше в інтерв'ю DT.ua член НАЗК Руслан Рябошапка заявив, що не може говорити про протокол щодо Лещенка, оскільки на той момент ще не було "порядку повної перевірки декларацій", який слід затвердити.

Однак, як повідомлялося, 1 грудня НАЗК оголосило, що Лещенко повинен ознайомитися з протоколом.

Таким чином, видання приходить до висновку, що своїми діями НАЗК побічно підтвердило інформацію про те, що його члени отримують завдання на Банковій.

Теми: НАЗКЛещенкоПорошенко
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