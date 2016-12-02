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ГПУ: справа Єфремова буде в суді на початку наступного року

П'ятниця, 2 грудня 2016, 05:56

Розгляд у суді справи за обвинуваченням голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді 7-го скликання Олександра Єфремова відбудеться на початку наступного року.

Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі 1+1, передає Інтерфакс-Україна.

"Єфремов, який підозрюється у посяганні на територіальну цілісність ... Справа йде до суду на початку наступного року. Упевнений, що суд дасть справедливу оцінку тому, хто відкрив двері війни", - сказав Луценко.

Генпрокурор нагадав, що Єфремов кілька місяців перебуває в СІЗО.

"Буквально в найближчі тижні йому передадуть матеріали для ознайомлення, відразу після завершення цього процесу справа піде в суд", - додав Луценко.

Як повідомлялося, Печерський районний суд Києва продовжив арешт колишнього депутата Ради і керівника фракції Партії регіонів Олександра Єфремова до 22 січня 2017 року.

Єфремов підозрюється в скоєнні низки кримінальних правопорушень: заволодінні майном (ст. 191 ч. 5 КК); вчиненні умисних дій з метою зміни меж території України в порушення Конституції, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків (ст. 110 ч. 3 КК); вчиненні організаційного та іншого сприяння створенню терористичної організації "ЛНР" (ст. 258-3, ч. 1 КК).

Теми: ЄфремовЛуценко
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