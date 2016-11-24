Новий рік Єфремов зустрічатиме за ґратами

Печерський районний суд Києва продовжив арешт колишнього депутата Ради та керівника фракції Партії регіонів Олександра Єфремова до 22 січня 2017 року.

Про це повідомляє кореспондент "Українських Новин" із місця подій.

Сам Єфремов повідомив, що обурений цим рішенням і вважає його незаконним.

Екс-депутат заявив, що 25 листопада його захист має намір подати апеляційну скаргу на це рішення.

Як відомо, Єфремов відмовився від послуг своїх адвокатів.

Єфремов підозрюється у вчиненні низки кримінальних правопорушень: заволодінні майном (ст. 191 ч. 5 КК); вчинення умисних дій з метою зміни меж території України на порушення Конституції, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків (ст. 110 ч. 3 КК); здійснення організаційного та іншого сприяння створенню терористичної організації "ЛНР" (ст. 258-3, ч. 1 КК).

Під час засідання суду у понеділок Єфремов відмовився назвати Росію окупантом.