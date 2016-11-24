Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Новий рік Єфремов зустрічатиме за ґратами

Четвер, 24 листопада 2016, 21:05

Печерський районний суд Києва продовжив арешт колишнього депутата Ради та керівника фракції Партії регіонів Олександра Єфремова до 22 січня 2017 року.

Про це повідомляє кореспондент "Українських Новин" із місця подій.

Сам Єфремов повідомив, що обурений цим рішенням і вважає його незаконним.

Екс-депутат заявив, що 25 листопада його захист має намір подати апеляційну скаргу на це рішення.

Як відомо, Єфремов відмовився від послуг своїх адвокатів.

Єфремов підозрюється у вчиненні низки кримінальних правопорушень: заволодінні майном (ст. 191 ч. 5 КК); вчинення умисних дій з метою зміни меж території України на порушення Конституції, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків (ст. 110 ч. 3 КК); здійснення організаційного та іншого сприяння створенню терористичної організації "ЛНР" (ст. 258-3, ч. 1 КК).

Під час засідання суду у понеділок Єфремов відмовився назвати Росію окупантом.

Теми: Єфремов
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

Усі новини...
Єфремов
Актора Єфремова перевели з СІЗО в колонію: там зможе шити або пекти
Єфремову скоротили термін за смертельне ДТП
"Сімейні" справи. Чи покарані та як живуть соратники Януковича
Останні новини
16:33
На ДП "Документ" виявили фінансових порушень на 84 мільйони
16:29
Росіяни скинули авіабомбу на Авдіївку: загинув чоловік – ОВА
16:20
Гігантські людиноподібні мавпи вимерли, ймовірно, через зміну клімату – дослідження
16:17
BlackRock купує Global Infrastructure Partners за 12,5 млрд доларів: угода стане рекордною для інвестгіганта
16:16
Інтенсивне застосування дронів унеможливлює і російські, і українські наступальні операції – Буданов
16:10
Україна уклала з Британією договір про безпеку
15:57
В Естонії суд скасував штраф депутату, який вивісив радянський прапор у Талліні
15:57
Скасування святкових днів під час війни більше не є важливим для економіки - Нацбанк
15:51
Франківщина шукає охочих будувати укріплення на Донеччині: обіцяють бронь
15:39
У Борисполі покарають чоловіка, чий пес гуляв без намордника і покусав дітей
Усі новини...
Реклама: