Російський режисер попросив Путіна помилувати Сенцова

Російський режисер Олександр Сокуров звернувся до президента РФ Володимира Путіна з проханням переглянути судове рішення щодо засудженого до 20 років позбавлення волі українця Олега Сенцова.



Це спричинило дискусію в ході спільного засідання Ради з питань культури і мистецтва та Ради з російської мови в Петербурзі, повідомляє "Росбалт".



"Він режисер, ми б повинні з ним змагатися на фестивалях, але замість цього він сидить у холодній російській в'язниці", – зазначив Сокуров.



Путін відповів, що питання Сенцова може вирішити тільки суд.



"І він засуджений не за творчість, а за те, що взяв на себе зовсім інші функції, як стверджують органи слідства і суд. А саме – фактично присвятив життя терористичній діяльності", – заявив президент РФ.



Сокуров перебив Путіна фразою про те, що в справі Сенцова була політична колізія.



"Справа не в тому, що він думає. Справа в його намірах і підготовці протиправних дій, в результаті яких могли постраждати наші громадяни", – відповів президент РФ.



"Але по-російськи і по-християнськи милосердя має бути вищим за справедливість", – не відступав Сокуров.



"По-російськи і по-християнськи ми не можемо без рішення суду. Повторю ще раз: ніхто його не засуджував за погляди і позицію. Засудження відбулося за його наміри, які могли привести до дій терористичного характеру", – продовжив Путін.



Сокуров додав, що на Сенцові "немає смертей".



"Слава Богу, що немає. Але могли бути, якби йому дозволили зробити його наміри. Але спасибі, що ви звернули на це увагу. Знаю, що це питання чутливе, і матиму це на увазі", – завершив діалог Путін.

Як відомо, Росія відмовилася видати Україні ув'язнених в РФ кримчан Олександра Кольченка та Олега Сенцова, бо вважає їх громадянами РФ.

25 серпня 2015 року суд у Ростові-на-Дону (РФ) засудив українського режисера з Криму Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у підготовці терактів у Криму.

Сенцов відбуває строк у виправній колонії суворого режиму в Якутську РФ. Адміністрація колонії неодноразово садила політв'язня в ШІЗО.

Міжнародні організації визнали, що справа проти Сенцова і Кольченка є сфабрикованою та виступили з критикою на адресу РФ, вимагаючи звільнити їх.