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Прокуратура перевірить Booking на співпрацю з окупантами в Криму

Вівторок, 20 грудня 2016, 12:33

Прокуратура АР Крим порушила кримінальне провадження щодо ресурсу Booking.com, який здає місця у нерухомості на анексованому півострові.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат Георгій Логвинський.

"Відносно Booking.com відкрито кримінальне провадження "за торгівлю вкраденим" і доступ до сайту може бути заблокованим на території України", - написав він, опублікувавши документ.    

"Голландська компанія Booking.com, щодня продає проживання на 1 млн 200 тис ночей, в порушення національного законодавства і міжнародного права, введених санкцій, не тільки сприяє незаконному в'їзду на окуповану територію, активно співпрацює з бандитською владою самозванців, а й відкрито рекламує, укладає угоди і продає проживання в вкрадених у України санаторіях і готелях Криму", - написав він.

 

За його словами ресурс продає путівки "навіть у "віджаті" у Верховної Ради і Адміністрації презедента санаторії, крадучи гроші фактично у вищих органів влади України".

В повідомленні прокуратури вказано, що провадження відкрите за статтею "привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем".

Українська правда

Теми: Кримпрокуратура
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