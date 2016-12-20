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НАЗК: Понад 100 партій вперше чують про фінзвіти

Вівторок, 20 грудня 2016, 12:55

Близько 100 політичних партій не знають про вимогу закону щодо подання до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) фінансових звітів про свою діяльність.

Про це під час прес-конференції в Укрінформі розповів заступник директора Департаменту з питань запобігання політичній корупції НАЗК Олег Ситник.

"На цей момент ще деякі політичні партії приходять, які кажуть, що навіть не знають про необхідність подавати звіти. Близько 100 політичних партій чи втратили інформацію, зв'язок зі світом, але не знають навіть, що треба подавати ці звіти", - сказав він.

Він зазначив, що працівники НАЗК ведуть роботу з такими партіями, "обдзвонюють їх, пишуть листи" з вимогами оприлюднити підзвітну інформацію.

Ситник підкреслив, що із кожним кварталом кількість політичних партій, які подають до Агентства свої фінансові звіти, зростає.

Як повідомлялося, 8 жовтня 2015 року Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання і протидії політичній корупції", що передбачає державне фінансування статутної діяльності політичних партій та відшкодування витрат на передвиборчу агітацію під час виборів народних депутатів України. Окремі положення закону набули чинності 1 липня 2016 року, а саме державне фінансування партій буде розпочато з 1 січня 2017 року.

Законом також запроваджується обов'язкова щоквартальна звітність про майно, доходи, витрати та зобов'язання фінансового характеру політичних партій, що подається до Національного агентства з питань запобігання корупції.

Теми: НАЗК
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