Перевіряти НАБУ хочуть аудитор Інтерполу і призначений бойовиками "прокурор ДНР"

У середу антикорупційний комітет Верховної Ради повинен затвердити одну кандидатуру від парламенту до комісії аудиторів, що здійснюватиме перевірку Національного антикорупційного бюро у 2017 році.

Про це у своєму блозі на сайті "Української правди" написав керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

Він нагадав, що результат першого за два роки роботи НАБУ аудиту може бути єдиною законною підставою для звільнення чинного директора Бюро Артема Ситника з посади та зменшення рівня бюджетного фінансування незалежного правоохоронного органу.

Також Шабунін додав, що комітет може рекомендувати кандидатуру до цієї комісії не лише від парламенту, а й від Кабміну та президента.

За його словами, раніше голова комітету Єгор Соболєв звернувся до посольства США та представництва ЄС з проханням рекомендувати кандидатів до комісії аудиторів і у відповідь отримав наступні кандидатури: Джованні Кесслер, генеральний директор Європейського управління боротьби з шахрайством, який брав участь у відборі директора НАБУ, та Роберт Сторч, заступник генерального інспектора США – органу Міністерства юстиції, що проводить оцінку роботи ФБР та Інтерполу.

"Окрім іноземних експертів свої кандидатури до комісії з зовнішньої оцінки Антикорупційного бюро подали: екс-прокурор Донеччини, люстрований чиновник зі служби з контролю за наркотиками, експерт з антикорупції Нацради при президентові України та заступник голови Ради адвокатів Києва, а у минулому – районний слідчий МВС", – повідомив Шабунін.

Згаданим донецьким прокурором є Олег Сюсяйло, який, за даними ЗМІ, якийсь час був призначений бойовиками "генеральним прокурором ДНР". Сам Сюсяйло це заперечує.

Таким чином, у середу комітет розгляне шість кандидатур.

Детальний аналіз кожної з них, здійснений Центром протидії корупції та Transparency International Україна, читайте у блозі Віталія Шабуніна.

Українська правда