АМКУ зобов'язав Київраду скасувати заборону на продаж алкоголю вночі

Київське обласне відділення Антимонопольного комітету визнало рішення Київради про заборону продавати алкоголь вночі незаконним.

Про це йдеться на сторінці АМКУ в Facebook.

Таке рішення було прийняте у вівторок. На думку комітету, Київрада вчинила антиконкурентні дії, "що полягає у встановленні не передбаченої законами України заборони та обмеження самостійності підприємств щодо реалізації товарів".

Відомство зобов'язало Київраду у місячний термін скасувати своє рішення.

Як відомо, 22 вересня Київрада прийняла рішення про заборону продажу алкоголю та пива у стаціонарних об'єктах торгівлі в столиці з 23:00 до 10:00.

Київрада планує повторно ухвалити рішення про заборону продажу алкогольних напоїв і пива в нічний час, якщо Антимонопольний комітет оскаржить це рішення у суді.

В кінці листопада суд скасував заборону на продаж алкоголю в київських МАФах.

Олег Шанковський, УП