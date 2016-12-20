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АМКУ зобов'язав Київраду скасувати заборону на продаж алкоголю вночі

Вівторок, 20 грудня 2016, 15:21
АМКУ зобов'язав Київраду скасувати заборону на продаж алкоголю вночі

Київське обласне відділення Антимонопольного комітету визнало рішення Київради про заборону продавати алкоголь вночі незаконним.

Про це йдеться на сторінці АМКУ в Facebook.

Таке рішення було прийняте у вівторок. На думку комітету, Київрада вчинила антиконкурентні дії, "що полягає у встановленні не передбаченої законами України заборони та обмеження самостійності підприємств щодо реалізації товарів".

Відомство зобов'язало Київраду у місячний термін скасувати своє рішення.

Як відомо, 22 вересня Київрада прийняла рішення про заборону продажу алкоголю та пива у стаціонарних об'єктах торгівлі в столиці з 23:00 до 10:00.

Київрада планує повторно ухвалити рішення про заборону продажу алкогольних напоїв і пива в нічний час, якщо Антимонопольний комітет оскаржить це рішення у суді.

В кінці листопада суд скасував заборону на продаж алкоголю в київських МАФах.

Олег Шанковський, УП

Теми: КиївторгівляАнтимонопольний комітет
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