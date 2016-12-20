У Москві затримали журналіста "Радіо Свобода"

Поліція затримала на Мясницькій вулиці в Москві журналіста "Радіо Свобода" Івана Вороніна і ще сімох людей, шестеро з яких - громадські активісти.

Про це повідомляється на сайті проекту "ОВД-Инфо" з посиланням на самих затриманих.

Згідно з інформацією, журналіст і активісти були затримані "під час прогулянки".

Їх привезли до відділу поліції по району Китай-місто, потім, за словами одного із затриманих Сергія Ожича, повезли до ОВС Тверського району, а потім - Красносільського.

За словами іншого - П'єра Хеффнера, затриманню передував напад на нього.

Як стверджує Хеффнер, коли він знімав активістів, "поліцейський у цивільному" вдарив його і спробував розбити його айфон. Про затримання Хеффнера повідомили в генеральне консульство Франції, написав Ожич.

У прес-службі УВС по Центральному адміністративному округу Москви сказали, що не мають інформації про затримання на Мясницькій вулиці, і порадили звернутися в прес-служби столичного главку поліції. Додзвонитися туди журналістам "Дождю" не вдалося.

За кілька годин "Новая газета" повідомила, що затриманих відпустили. Напередодні затримання активісти планували провести акцію, але їм цього не вдалося зробити.

Дождь