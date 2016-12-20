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США розширили санкції проти РФ через її роль у конфлікті в Україні

Вівторок, 20 грудня 2016, 19:49

США розширили санкції проти фізичних і юридичних осіб у зв'язку з її ролю у конфлікті в Україні.

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну США.

Санкційний перелік поповнили семеро росіян: Михайло Дєдов, Михайло Клішин, Кирило Ковальчук, Дмитро Лєбєдєв, Дмитро Мансуров, Олег Мінаєв та Євгеній Пригожин.

Крім того під санкції потрапили такі юридичні особи, як Кримські порти", "Кримська залізниця", АТ "Інститут "Будпроект", компанія "Трансфлот" та інші. Всього у переліку більше 30 організацій.

Також під санкції потрапили кораблі під російським прапором – "Сталінград" та "Маршал Жуков".

Раніше повідмолялося, що 19 грудня Рада ЄС продовжила економічні санкції проти Росії до 31 липня наступного року.

Як відомо, санкції проти енергетичного, оборонного і фінансового секторів РФ були введені 31 липня 2014 року  і були посилені у вересні 2014 року.

Європейська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАсанкції
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