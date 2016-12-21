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У Києві та 17 областях вирує епідемія грипу

Середа, 21 грудня 2016, 03:45

У 17 областях України та місті Києві інтенсивні показники захворюваності на грип та ГРВІ перевищили епідемічні пороги.

Про це повідомляє МОЗ.

За тиждень з 12 по 18 грудня на грип та ГРВІ захворіло 377 004 осіб, з них 64,5% - діти до 17 років.

Показник захворюваності перевищує аналогічний за минулий тиждень на 25,5%.

Найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ зареєстровано в столиці, найменший - у Закарпатській області.

Серед дітей найбільше хворих шкільного віку.

Також були зареєстровані 2 летальних випадки від грипу в Дніпропетровській і Львівській областях.

За даними Центру грипу та ГРВІ з початку епідемічного сезону проти грипу вакциновано 72663 людини.

"Лікарі радять робити щеплення протягом усього сезону. Всупереч поширеному міфу, це не ослаблює, а посилює здатність організму протистояти грипу", - йдеться в повідомленні.

Теми: грипМОЗздоров'яКиїв
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