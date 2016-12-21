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Путін переніс велику прес-конференцію

Середа, 21 грудня 2016, 08:20

Президент Росії Володимир Путін 22 грудня візьме участь у жалобних заходах, пов'язаних із прощанням із послом РФ у Туреччині Андрієм Карловим, убитим терористом.

У зв'язку з цим велика прес-конференція президента Росії відбудеться 23 грудня, сказав речник глави держави Дмитро Пісків, повідомляє ТАСС.

"У зв'язку з тим, що в четвер відбудеться прощання й похорон убитого посла Росії в Туреччині Андрія Карлова, президент вирішив не проводити велику щорічну прес-конференцію цього дня", – пояснив Пєсков.

"Президент візьме участь у жалобних заходах", – додав він.

"Велика прес-конференція президента відбудеться у п'ятницю, 23 грудня, опівдні", – сказав Пєсков.

Умови проведення прес-конференції залишаються тими ж, уточнив він.

"Ведомости" зазначають, що досі щорічну велику прес-конференцію президента РФ не переносили жодного разу.

Цього року її планують провести в Центрі міжнародної торгівлі на Краснопресненській набережній у Москві.

У 2015 році велика прес-конференція Путіна відбулася 17 грудня там же й тривала 3 години 7 хвилин.

Теми: ПутінРосія
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