За добу в зоні АТО двоє загиблих, поранені й контужені
Середа, 21 грудня 2016, 11:49
За добу з 20 грудня на сходу Україні внаслідок бойових дій двоє українських військовослужбовців загинули, четверо отримали поранення.
Про це повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко на щоденному брифінгу у середу.
"За минулу добу внаслідок активних бойових дій двоє наших українських військовослужбовців загинули, четверо отримали поранення, ще четверо – контузію", – сказав він.
Лисенко висловив співчуття родичам загиблих воїнів.
Олена Рощенко, УП