За добу в зоні АТО двоє загиблих, поранені й контужені

За добу з 20 грудня на сходу Україні внаслідок бойових дій двоє українських військовослужбовців загинули, четверо отримали поранення.

Про це повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко на щоденному брифінгу у середу.

"За минулу добу внаслідок активних бойових дій двоє наших українських військовослужбовців загинули, четверо отримали поранення, ще четверо – контузію", – сказав він.

Лисенко висловив співчуття родичам загиблих воїнів.

Ситуація на сході України станом на 21 грудня Кризовий медіа-центр, Twitter

Олена Рощенко, УП