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За добу в зоні АТО двоє загиблих, поранені й контужені

Середа, 21 грудня 2016, 11:49

За добу з 20 грудня на сходу Україні внаслідок бойових дій двоє українських військовослужбовців загинули, четверо отримали поранення.

Про це повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко на щоденному брифінгу у середу.

"За минулу добу внаслідок активних бойових дій двоє наших українських військовослужбовців загинули, четверо отримали поранення, ще четверо – контузію", – сказав він.

Лисенко висловив співчуття родичам загиблих воїнів.

Ситуація на сході України станом на 21 грудня
Ситуація на сході України станом на 21 грудня

Кризовий медіа-центр, Twitter

Олена Рощенко, УП

Теми: ДонбасАТОбойові дії
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