В Умані синагогу облили фарбою та закидали свининою

В Умані невідомі осквернили синагогу біля Могили Цадика Рабі Нахмана.

Як повідомляє поліція Черкаської області, на могильному комплексі "Цадика Нахмана" невідомі особи облили вхід до комплексу фарбою червоного кольору та залишили відрізану голову свині. З місця події вилучено ряд речових доказів.

На місці події працюють правоохоронці.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко дав доручення прокурору Черкаської області взяти під жорсткий прокурорський контроль процес розслідування злочину, повідомила його прес-секретар Лариса Сарган.

У синагогу кинули глову свині та облили фарбою izrus.co.il

У синагогу кинули глову свині та облили фарбою IZRUS.CO.IL

Вона зазначила, що Луценко у зв’язку з цим взяв під особистий контроль цей інцидент і скасував відпустку обласного прокурора.

"Юрій Луценко наголосив на недопустимості проявів антисемітизму і релігійної нетерпимості", - сказала Сарган.

Посольство України в Ізраїлі висловило жаль з приводу інциденту і засудило будь-які прояви ксенофобії.

Як повідомляє сайт Izrus, вночі до синагоги увірвалася група невідомих та, вигукуючи різні лайливі гасла на адресу євреїв, закидала синагогу шматками свинини.

Українська правда