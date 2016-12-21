Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Умані синагогу облили фарбою та закидали свининою

Середа, 21 грудня 2016, 11:56

В Умані невідомі осквернили синагогу біля Могили Цадика Рабі Нахмана.

Як повідомляє поліція Черкаської області, на могильному комплексі "Цадика Нахмана" невідомі особи облили вхід до комплексу фарбою червоного кольору та залишили відрізану голову свині. З місця події вилучено ряд речових доказів.

На місці події працюють правоохоронці.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко дав доручення прокурору Черкаської області взяти під жорсткий прокурорський контроль процес розслідування злочину, повідомила його прес-секретар Лариса Сарган.

 
У синагогу кинули глову свині та облили фарбою 
izrus.co.il
 
У синагогу кинули глову свині та облили фарбою 
IZRUS.CO.IL

Вона зазначила, що Луценко у зв’язку з цим взяв під особистий контроль цей інцидент і скасував відпустку обласного прокурора.

"Юрій Луценко наголосив на недопустимості проявів антисемітизму і релігійної нетерпимості", - сказала Сарган.

Посольство України в Ізраїлі висловило жаль з приводу інциденту і засудило будь-які прояви ксенофобії.

Як повідомляє сайт Izrus, вночі до синагоги увірвалася група невідомих та, вигукуючи різні лайливі гасла на адресу євреїв, закидала синагогу шматками свинини.

Українська правда

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
Останні новини
19:41
Українські ракетні війська за добу вразили 12 цілей ворога – Генштаб
19:40
США провели вже 2 раунди переговорів з Україною про безпекові зобов’язання – посол
19:40
У НКРЕКП пояснили, чому довелося скасовувати мораторій на стягнення боргів за ЖКП
19:35
Новий голова МЗС Франції вже їде до України
19:34
У Мінекономіки прогнозують зростання ВВП на 4,6% цьогоріч
19:33
МЗС: сомалійські повстанці захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями
19:31
Спецпредставниця США підняла у Києві питання призначення голови Рахункової палати всупереч G7
19:30
Швейцарський банк Cramer закриває представництво в Росії
19:27
У частині країни оголосили повітряну тривогу
19:02
Армія РФ вдарила ракетою по Дніпровському району, била по Нікополю
Усі новини...
Реклама: