Справу про вбивство хлопця з "шаленого BMW" передали до суду

До суду передали справу поліцейського Сергія Олійника, який стріляв під час переслідування BMW у Києві.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Києва.

Згідно з інформацією, слідство встановило, що патрульний поліцейський під час переслідування автомобіля, в якому перебувало 4 особи, перевищив службові повноваження та незаконно здійснив постріли з табельної зброї.



У рамках досудового розслідування Олійнику повідомили підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб) та ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень) Кримінального кодексу України.



Справу розглядатиме Голосіївський райсуд Києва.



Як відомо, уночі 7 лютого київська патрульна поліція під час переслідування застрелила 17-річного хлопця, який у компанії трьох інших намагався втекти на BMW.

Патрульний інспектор Сергій Олійник, який застосував зброю для затримання автомобіля-порушника в Києві, підкреслив, що випадково влучив у пасажира.

Головним винуватцем смерті підлітка прокуратура вважала водія автомобіля BMW, який був у стані наркотичного сп'яніння.

Водія BMW Ростислава Храпачевського підозрюють в опорі поліції.

Українська правда