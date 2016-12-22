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МЗС РФ образилося на жарти українського посла про отруєння "Бояришніком"

Четвер, 22 грудня 2016, 14:54

Міністерство закордонних справ Росії обурилося тим, що посол України в Фінляндії Андрій Олефіров розмістив у своєму Twitter гумористичні публікації на тему отруєння концентратом для ванн "Бояришнік" ("Глод") в Росії.

Про це йдеться на Facebook-сторінці МЗС РФ.

"Не скажете, навіщо українські посли в соціальних мережах публікують"веселі картинки" на тему масового отруєння в Іркутську підробленим спиртовмісним засобом "Бояришнік"?" - сказано в публікації, в якій також позначені сторінки МЗС України, Мінкультури, президента і прем'єра України.

МЗС РФ також оприлюднив скріншоти публікацій Олефірова.

Посол з іронією відреагував на репліку російських дипломатів, написавши "БояришникНаш" і поділившись публікаціями про агресію Росії на Донбасі та в Криму.

На час написання новини деякі публікації, що обурили МЗС РФ, зникли з аккаунта Олефірова.

Як відомо, в Іркутську відбулося масове отруєння сурогатним алкоголем - концентратом для ванн "Бояришнік". Засіб містив метиловий спирт, замість етилового, який був зазначений на етикетці. В результаті отруєння, за останніми даними, загинули 72 людини.

Українська правда

Теми: МЗС
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