Уряд Сирії заявив про відновлення повного контролю над Алеппо
Друге за величиною місто Сирії Алеппо повністю повернулося під контроль уряду.
Про це йдеться у повідомленні сирійської армії, повідомляє Al Jazeera.
Таку заяву урядові війська зробили після завершення евакуації останньої групи цивільних і повстанців.
"Загальне командування збройних сил оголошує про повернення безпеки в Алеппо після його звільнення від тероризму і терористів, а також після відходу тих, хто залишався там ", - йдеться в повідомленні армії
Як повідомляє Sky News, президент Сирії Башар Асад заявив, що йдеться як про перемогу його країни, так і про перемогу Росії з Іраном.
"(Перемога в Алеппо) є основним кроком на шляху до припинення тероризму на всій сирійській території і забезпечення необхідних обставин для пошуку рішення і завершення війни" - заявив Асад.
Повернення контролю над Алеппо є найбільшою перемогою сирійського уряду за весь шестирічний період війни. Алеппо було поділене між силами уряду і повстанцями з 2012 року.