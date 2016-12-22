Уряд Сирії заявив про відновлення повного контролю над Алеппо

Друге за величиною місто Сирії Алеппо повністю повернулося під контроль уряду.

Про це йдеться у повідомленні сирійської армії, повідомляє Al Jazeera.

Таку заяву урядові війська зробили після завершення евакуації останньої групи цивільних і повстанців.

"Загальне командування збройних сил оголошує про повернення безпеки в Алеппо після його звільнення від тероризму і терористів, а також після відходу тих, хто залишався там ", - йдеться в повідомленні армії

Як повідомляє Sky News, президент Сирії Башар Асад заявив, що йдеться як про перемогу його країни, так і про перемогу Росії з Іраном.

"(Перемога в Алеппо) є основним кроком на шляху до припинення тероризму на всій сирійській території і забезпечення необхідних обставин для пошуку рішення і завершення війни" - заявив Асад.

Повернення контролю над Алеппо є найбільшою перемогою сирійського уряду за весь шестирічний період війни. Алеппо було поділене між силами уряду і повстанцями з 2012 року.

Європейська правда