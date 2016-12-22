Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США сподіваються, що нова "тиша" на Донбасі буде довшою за свята

Четвер, 22 грудня 2016, 22:13

Офіційний Вашингтон привітав рішення тристоронньої контактної групи про встановлення тимчасового припинення вогню на Донбасі впродовж періоду новорічних і різдвяних свят та висловив сподівання на більш довготривале перемир'я.

Про це заявив у четвер під час брифінгу речник Держдепартаменту США Джон Кірбі, передає Укрінформ.

"Сполучені Штати вітають заяву трьохсторонньої контактної групи щодо угоди про припинення вогню на сході України впродовж свят", - заявив він.

Кірбі нагадав про останній сплеск насильства на сході України, коли "об'єднані російсько-сепаратистські сили атакували позиції українських сил із застосуванням важкого озброєння, забороненого Мінськими домовленостями".

У цьому зв'язку представник Держдепу зауважив, що Сполучені Штати занепокоєні подібним розвитком подій.

Як відомо, у середу члени тристоронньої контактної групи щодо врегулюванню ситуації на сході України заявляють, що підтримують режим повного припинення вогню з 00:00 24 грудня на Донбасі в зв'язку з майбутніми святами.

Теми: ДонбасСШААТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
20:01
Уряд виділив ще 2,5 мільярда для Міноборони на зведення укріплень
19:41
Українські ракетні війська за добу вразили 12 цілей ворога – Генштаб
19:40
Ощадбанк профінансує ще 500 бізнесів за підтримки уряду Німеччини
19:40
США провели вже 2 раунди переговорів з Україною про безпекові зобов’язання – посол
19:40
У НКРЕКП пояснили, чому довелося скасовувати мораторій на стягнення боргів за ЖКП
19:35
Новий голова МЗС Франції вже їде до України
19:34
У Мінекономіки прогнозують зростання ВВП на 4,6% цьогоріч
19:33
МЗС: сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями
19:31
Спецпредставниця США підняла у Києві питання призначення голови Рахункової палати всупереч G7
19:30
Швейцарський банк Cramer закриває представництво в Росії
Усі новини...
Реклама: