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З моменту анексії кримчани отримали 53 тис закордонних паспортів на материковій Україні

П'ятниця, 23 грудня 2016, 00:46

У період з 2014 по 2016 рік включно кримчани отримали 52 тисячі 910 закордонних паспортів українського зразка на території материкової частини України.

Про це повідомили в прес-службі державної міграційної служби України, передають "Крим.Реаліі".

При цьому в 2014 році було оформлено 11,239 паспортів, в 2015 - 25,091 закордонних паспортів, в 2016 -16,580.

Жителі Криму - громадяни України можуть оформляти закордонні паспорти на рівних з жителями материкової України умовах при наявності всіх необхідних документів.

Раніше Євросоюз, США та інші країни, які не визнають російський статус Криму, заявили, що не пускатимуть до себе жителів Криму з російськими закордонними паспортами. Візу даватимуть лише за українськими закордонними паспортами.

"Українська правда" у Threads

Теми: Криманексія
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