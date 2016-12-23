Кабмін ліквідував департамент поліції, який очолював Кива

Кабінет міністрів ліквідував Департамент протидії наркозлочинності Національної поліції.

Відповідну постанову №981 від 30 листопада опубліковано на сайті уряду.

"Ліквідувати як юридичну особу публічного права Департамент протидії наркозлочинності як міжрегіональний територіальний орган Національної поліції. Національній поліції забезпечити здійснення функцій і повноважень Департаменту протидії наркозлочинності, що ліквідується", – сказано в постанові.

У преамбулі до постанови сказано, що здійснення функцій і повноважень даного департаменту буде покладено на відповідні структурні підрозділи, утворені в апараті центрального органу управління Національної поліції та її територіальних органах.

Як відомо, департамент протидії наркозлочинності запустили в роботу 22 жовтня 2015 року, очолив його Ілля Кива, якого звільнили з цієї посади 19 травня 2016 року.

Новим главою департаменту став полковник Андрій Кіхтенко.