Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Світлодарська дуга: Штурмів поки не було, бойовики б'ють із забороненої зброї

П'ятниця, 23 грудня 2016, 11:03

Вночі бойовики обстрілювали Миронівку із забороненої Мінськими угодами зброї.

Про це повідомив речник оперативно-тактичного угрупування "Донецьк" Іван Кривий у своєму Facebook.

"Із 2 по 2:30 годину ночі ворог знову обстріляв село Миронівку із забороненої Мінськими угодами ствольної артилерії. Загалом по населеному пунктові окупанти випустили дев'ятнадцять 152 мм снарядів", - повідомив він.

У свою чергу в коментарі Українській правді прес-офіцер підрозділу, який тримає позиції на Світлодарській дузі, повідомив, що ситуація залишається напруженою, але контрольованою.

"Вночі штурмів не було, були обстріли зі ствольної артилерії 122 мм калібру і з мінометів калібром 120 мм і 82 мм. Наші дають відсіч зі стрілецької зброї, БМП, кулеметів, гранатометів, тобто зброї, не забороненої Мінськими угодами", - сказав він.

Він додав, що зазвичай ситуація виглядає так: бойовики обстрілюють наші позиції, село Луганське, а час від часу б'ють 152 мм, фактично вражаючи цивільні позиції, які знаходяться трохи в тилу.

Оксана Коваленко, УП

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
Останні новини
20:01
Уряд виділив ще 2,5 мільярда для Міноборони на зведення укріплень
19:41
Українські ракетні війська за добу вразили 12 цілей ворога – Генштаб
19:40
Ощадбанк профінансує ще 500 бізнесів за підтримки уряду Німеччини
19:40
США провели вже 2 раунди переговорів з Україною про безпекові зобов’язання – посол
19:40
У НКРЕКП пояснили, чому довелося скасовувати мораторій на стягнення боргів за ЖКП
19:35
Новий голова МЗС Франції вже їде до України
19:34
У Мінекономіки прогнозують зростання ВВП на 4,6% цьогоріч
19:33
МЗС: сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями
19:31
Спецпредставниця США підняла у Києві питання призначення голови Рахункової палати всупереч G7
19:30
Швейцарський банк Cramer закриває представництво в Росії
Усі новини...
Реклама: