Найєм не може стати головою поліції, але план кроків склав

Депутат від БПП Мустафа Найєм не братиме участь у конкурсі на посаду голови Національної поліції, бо не відповідає двом вимогам чинного закону.

Водночас, у нього є план заходів, які б він реалізував на цій посаді, написав Найєм у блозі на "Українській правді".

Депутат виклав 13 і 40 кроків нового голови Нацполіції, як він їх бачить.

"Я не приховував і зараз підтверджую бажання висунути свою кандидатуру на цю посаду... Між тим, умови конкурсу виписані таким чином, що не дають мені можливості взяти участь у конкурсному відборі голови Національної поліції", – написав Найєм.

Відбір і призначення нового голови відбудеться вже після Нового року, а вимоги до нього до 31 грудня 2016 року й після того – відрізняються.

"Так, із 1 січня 2017 року до стандартного набору про освіту і стаж роботи додається дві суттєві вимоги: вища повна юридична освіта й стаж роботи у сфері права не менше 7 років", – пояснив Найєм.

"У мене поки немає вищої юридичної освіти й стажу роботи в галузі права. (Зараз я лише заочно вчуся на другому курсі юрфаку.) Подаватися винятково заради піару не стану, це не цирк, і ставлюся я до цього серйозно", – повідомив він.

Депутат вважає вимогу закону спірною: "Юридична освіта й досвід у галузі права не є критичними вимогами до голови поліції ні в США, ні в більшості країн ЄС. Це бажано, але не обов'язково… Така вимога є лише до суддів, адвокатів і прокурорів. У тому числі, і до генерального".

Але закон треба виконувати, наголошує Найєм.

Публікуючи свої 13 кроків нового голови Нацполіції, він закликає всіх кандидатів на посаду голови НПУ оприлюднити своє бачення й програму дій.

"Це буде справедливо й щодо суспільства, і щодо самої поліції, а головне – дозволить майбутньому голові НПУ відкрито відстоювати своє бачення роботи", – заявив Найєм.

"І окремо закликаю всіх, хто по-справжньому "вболіває" за роботу Національної поліції і справді прагне змінити ситуацію на краще й чиї кандидатури відповідають вимогам закону, – узяти на себе відповідальність і подати свою кандидатуру на конкурс голови Національної поліції України", – додав він.

На думку Найєма, чим більше кандидатів, тим вища конкуренція – і тим більше шансів, що відбір буде прозорим і відкритим, а його результати – справедливими.

Серед 13 кроків, які він пропонує, – оприлюднити всі результати останньої переатестації особового складу Нацполіції, скоротити адміністративний апарат НПУ, запровадити принцип індивідуальної відповідальності співробітників – без "кругової поруки".

Також Найєм вважає за необхідне оприлюднити результати незалежного аудита майна поліції, дані бюджету й закупівель для поліції.

На його думку, департамент захисту економіки потрібно розформувати й передати його функції Фіскальній службі.

Також він пропонує спростити звітність і документообіг у слідчих і оперативних підрозділах, переглянути функції дільничних і т.д.

Олена Рощенко, УП