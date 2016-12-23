Путін анонсував дві "радості" для анексованого Криму

У газотранспортну систему анексованого Криму за 2-3 дні почне надходити газ із Росії, а пізніше почнеться будівництво двох електростанцій у Криму.

Про це заявив президент Російської Федерації Володимир Путін на підсумковій щорічній прес-конференції в Москві.

"По Криму одна з проблем – це енергопостачання. Хочу вас поінформувати: "Черноморнефтегаз" завершив роботу з приєднання кримської газотранспортної системи до магістральних газопроводів Російської Федерації. У найближчі два-три дні ми оголосимо про те, що роботи завершено й почалася подача російського газу до Криму", – заявив він.

"Сьогодні, на піку навантажень, особливо взимку, Крим споживає 1200-1300 мегават, 800 мегават із них раніше забезпечувалося подачею електроенергії з України. Сьогодні власна генерація становить десь 1000-1100 (мегават), плюс ми додали туди пересувні електростанції – вийшло десь саме під 1300", – зазначив він.

"Але після того, як газ прийде – а він прийде, повторюю, вже впродовж найближчих двох-трьох днів, російський газ, великий, – після цього почнеться будівництво двох електростанцій у Криму, обидві потужністю по 470 мегават. Це означатиме, що загальна генерація складе близько 2000 мегават – десь 1950-1900", – заявив Путін.

За його словами, якщо пікове споживання 1100-1200 мегават, то "заділ додатковий для розвитку економіки Криму складе близько 800 мегават".

"Це дуже серйозний заділ для розвитку економіки, виробництва, сільського господарства, рекреаційної сфери, туризму – тобто, будівництва нових готелів, розвиток інфраструктури і так далі", – заявив Путін.

"Це велика подія для Криму. Сподіваюся, ми кримчан порадуємо найближчим часом", – упевнений він.

На запитання, яка назва "кримського мосту" Путіну ближча, російський президент відповів:

"Назва мосту – як люди назвуть, так хай і буде. Можна навіть провести якесь опитування там, референдум. Важливо, щоб він був, а як його назвати – це вже… справа важлива, але все-таки друга. Прижилася вже назва "Керченський міст" – нехай так і буде".

Олена Рощенко, УП