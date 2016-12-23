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Кількість постраждалих у сутичках на Харківській виросла

П'ятниця, 23 грудня 2016, 21:07

Кількість постраждалих через конфлікт на ринку "Харківський" у Дарницькому районі Києва зросла до шести осіб.

Про це повідомляє Нацполіція Києва.

"Від лікарів надійшло ще одне повідомлення про надання медичної допомоги. Загалом наразі маємо відомості про шістьох потерпілих, що дістали тілесні ушкодження під час конфлікту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що правоохоронці під час огляду місця події серед іншого вилучили і пляшки з легкозаймистою сумішшю.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження попередньо за ст. 296 (Хуліганство) КК України.

Після очищення території слідчо-оперативна група проводить додатковий огляд місця події. Матеріали будуть долучені до кримінального провадження.

Як відомо, вранці 23 грудня до поліції надійшла інформація про те, що невідомі особи зносять торгові точки на вулиці Ревуцького у Дарницькому районі.

Конфлікт виник між представниками ринку та товариства, яке орендує землю. Орендар найняв людей та привіз будівельну техніку для встановлення паркану. Натомість підприємці почали зводити барикади. У результаті виник конфлікт, розпочалася штовханина, у хід пішла цегла та вогнегасники. Також були спроби заблокувати дорожній рух.

Укрінформ

"Українська правда" в Threads

Теми: Київ
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