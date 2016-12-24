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АТО: 50 обстрілів, бойовики били з "Градів" і важкої артилерії

Субота, 24 грудня 2016, 06:03
АТО: 50 обстрілів, бойовики били з Градів і важкої артилерії

Російсько-окупаційні війська з "Градів", важкої артилерії, мінометів і гранатометів продовжили обстріли позицій ЗСУ на всіх напрямках.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Маріупольському зі 122 міліметрової артилерії, 120-ти та 82-міліметрових мінометів, гранатометів різних систем багаторазово вели вогонь по Широкиному, Лебединському, Талаківці та Водяному. Новотроїцьке обстріляли з гранатометів, а Широкине – з озброєння БМП.

Поблизу Водяного бойовики атакували позиції сил АТО, однак після відкриття вогню у відповідь відступили.

На Донецькому напрямку зі 152-міліметрової артилерії були обстріляні позиції ЗСУ в районі Красного пахаря та Північного. Вогонь 122-міліметрової артилерії, мінометів, озброєння БМП та великокаліберних кулеметів зафіксовано в районі Луганського, що на Світлодарській дузі.

З мінометів калібру 120 та 82 міліметри, гранатометів різних систем були обстріляні Авдіївка, Новолуганське, Південне, Новоселівка Друга та Верхньоторецьке.

Зі 152-міліметрової артилерії окупанти вкотре обстріляли Миронівку. Тричі бойовики намагалися атакувати позиції сил АТО в районі Світлодарської дуги, та кожного разу змушені були, забираючи поранених, відступати.

На Луганському напрямку під вогонь реактивних систем залпового вогню БМ-21 "ГРАД" потрапило Сизе. Зі 152 міліметрової артилерії бойовики обстріляли Троїцьке та двічі – Новозванівку. Зі 120 міліметрових мінометів, гранатометів та стрілецької зброї – Троїцьке, Новоолександрівку, Жовте, Лобачеве та Станицю Луганську.

Загалом протягом доби зафіксовано 50 обстрілів, з них 2 – по населенному пункту.

Як відомо, 21 грудня члени тристоронньої контактної групи щодо врегулюванню ситуації на сході України узгодили режим повного припинення вогню з 00:00 24 грудня на Донбасі в зв'язку з майбутніми святами.

23 грудня ввечері розвідка штабу АТО повідомила, що російсько-окупаційні війська планують здійснити низку провокаційних обстрілів із застосуванням забороненої Мінськими домовленостями зброї з метою викликати вогонь у відповідь та звинуватити українську сторону у порушенні режиму тиші.

"Українська правда" в Threads

Теми: ДонбасАТОбойові дії
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