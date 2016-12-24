Пропагандисти з РФ "вкидають" в українські ЗМІ заклики відновити відносини з Росією

Російські пропагандисти впроваджують в Україні технологію "вкидань" у ЗМІ петицій із закликом "будь-що-будь відновити економічні відносини з Росією, щоб врятувати економіку України".

Як пише "Детектор Медіа", технологію протягом кількох останніх місяців впроваджують через цілий ряд низку ЗМІ, серед яких - сайти "Таймер", "Коментарі", "112 Україна", "Українські новини", "Подробности.ua", "Голос.ua", "Кореспондент", "АіФ в Україні", Весті.ua" та інші.

"З кінця літа в українських і російських ЗМІ було оголошено цілу серію заяв українських депутатів, які закликали відновлювати економічні відносини з Росією", - зазначає видання. Серед тих, хто виступав з такими закликами - екс-глава Одеської ОДА, депутат від "Оппоблока" Микола Скорик, позафракційні депутати Євген Мураєв та Яків Безбах, представник групи "Відродження" у ВР Антон Кіссе, депутат від БПП Олег Недава, депутат Одеської облради від "Оппоблоку" Віктор Баранський.

У жовтні російський ресурс "Украина.Ru" опублікував інтерв'ю олігарха Дмитра Фірташа, у якому він наполягає на необхідності відновлення економічних зв'язків з РФ, інакше "на Україну чекає колапс".

"Новини з тими ж заголовками і текстом, що на сайті "Таймер", регулярно публікувалися і в російських ЗМІ, у першу чергу - на сайті "Лента.ру", де новини про заяви українських депутатів слово в слово повторюють українські новини, "ТАСС", а також на сайтах "Российская газета", "Взгляд.ру" і інших, аж до "Лайф.ру" і "Першого каналу"... Також увагу цим "петиціям" приділив особисто Віктор Медведчук, який у своєму ЖЖ докладно описав, скільки і яких підприємств "звернулися" до Порошенка", - повідомляє "Детектор Медіа".

Окрім заяв депутатів у ЗМІ стали з'являтися заклики та петиції до президента Петра Порошенка від різних трудових колективів та компаній з вимогою налагодити економічні зв'язки з Росією".

Зазначається, що деякі оприлюднені "петиції" було розміщено на сайтах, створених за кілька днів до розміщення на них інформації, як наприклад, петиція харківського ЗАТ "Індустріальна науково-технологічна компанія "ИНТЕК", звернення колектива "Карпатнефтехим" (українська "донька" російського "Лукойла"), або петиція компанії "Євронасіння" на її сайті.

Як зазначає ЗМІ, підприємства "Карпатнафтохім", "Племзавод "Степовий" та Лихачовський комбінат хлібопродуктів, "петиції" яких було оприлюднено, повідомили, що нічого не підписували і давали спростування, однак ці спростування "далі місцевої преси не пішли".

"У грудні на сайтах облрад Полтавської, Чернігівської та Дніпропетровської областей та на сайті міськради Кропивницького з'явилися петиції, в яких вже мешканці областей нібито також закликають терміново відновити відносини з РФ. Усі петиції швидко набрали необхідну кількість голосів і подолали бар'єр, необхідний для обговорення на засіданнях рад. Однак сайт "СтопФейк" зазначає, що петиції областей мають ознаки того, що створювалися не жителями цих регіонів, а результати голосування були сфальсифіковані", - пише ЗМІ.

Як відомо, "Кореспондент" та "АіФ" входять до холдингу "УМХ", який у 2013 році було продано фінансисту "Сім'ї" Януковича, який у 2014 році втік до РФ, Сергію Курченку. "Таймер", за повідомленнями ЗМІ, належить екс-депутату, який також втік до РФ, Ігорю Маркову, "Голос.ua" входить до сфери впливу сім'ї Петра Симоненка, а "Українські новини" - до медіагрупи "Інтер", співвласником якої є олігарх Дмитро Фірташ разом депутатом від "Оппоблока" Сергієм Льовочкіним.