У Росії впав Ту-154, який віз артистів до Сирії

Літак Міноборони Росії Ту-154 зник під час вильоту з Сочі з екранів радарів, на борту знаходилася 91 особа.

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на джерело в екстрених службах РФ.

Літак не є цивільним. За попередніми даними, він повинен був летіти в сирійську Латакію.

Літак зник з радарів через 20 хвилин після вильоту.

Пізніше стало відомо, що літак виконував в Сочі дозаправку, туди він прибув з підмосковного Чкаловська.

За попередніми даними, на борту перебували військовий ансамбль імені Александрова та дев'ять журналістів "Первого канала" и телеканалу "Звезда".

Близько 8:00 за Києвом, стало відомо, що літак впав в море. Знайдено ймовірне місце аварії.



Джерела російських інформагентств повідомляють, що літак швидше за все впав або через несправність, або через помилку пілота.